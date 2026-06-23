Путин заявил о готовности России к мирным переговорам с Украиной

Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», — сказал глава государстьва.

Утром 23 июня постпред Украины в ООН Андрей Мельник сообщил, что республика готова к прямым переговорам с Россией о длительном и справедливом мире с остановкой огня по линии соприкосновения. Он заявил, что «протянутая рука Киева повисла в воздухе» и терпение страны «не безгранично». Если Совбез ООН продолжит занимать выжидательную позицию, ситуация может измениться, утверждает Мельник.

В этот же день член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что заявление Мельника об отказе Киева от переговоров и продолжении боевых действий являются шантажом.

Ранее Лавров заявил о готовности России возобновить переговоры по Украине в любое время.