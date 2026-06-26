В Раде оценили возможность переговоров на базе стамбульских соглашений

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко выступил против возобновления переговоров с Россией на базе стамбульских договоренностей, так как считает, что тогда соглашений якобы «не было». Свою позицию он высказал изданию «Телеграф».

Нардеп сказал, что он не понимает, о каких договоренностях идет речь, ведь в Стамбуле якобы «не было достигнуто ни одного результата». Мережко обвинил Москву в том, что она пытается выдать «список пожеланий» за «какую-то договоренность», которой «по факту не было».

«Переговоры в Стамбуле? Но там не было достигнуто ни одного результата. <…> Список пожеланий они пытаются выдать за какую-то договоренность, но по факту ее не было. Путин не отказался от своих требований. Он продолжает настаивать, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса. И ничего не изменилось. А для нас это совершенно неприемлемо. Поэтому никаких сдвигов в направлении переговоров нет», — заявил Мережко.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к проведению мирных переговоров на базе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле и парафированы украинской делегацией. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал положительным это заявление Путина.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации на стамбульских переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия рассказал, что военные действия могли завершиться еще в 2022 году в результате переговоров в Стамбуле, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания соглашений с Россией.

Также в сентябре 2024 года экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Украина отказалась от стамбульских соглашений с Россией, так как Вашингтону и Лондону не понравились их условия. Кроме того, в начале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в срыве российско-украинских переговоров виноваты страны Запада «громить Путина, а не договариваться».

Ранее постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией.