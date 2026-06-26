Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Землетрясение в ВенесуэлеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

В Раде оценили возможность переговоров на базе стамбульских соглашений

Нардеп Мережко: на переговорах в Стамбуле не было достигнуто результатов
Clodagh Kilcoyne/Pool/AP

Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко выступил против возобновления переговоров с Россией на базе стамбульских договоренностей, так как считает, что тогда соглашений якобы «не было». Свою позицию он высказал изданию «Телеграф».

Нардеп сказал, что он не понимает, о каких договоренностях идет речь, ведь в Стамбуле якобы «не было достигнуто ни одного результата». Мережко обвинил Москву в том, что она пытается выдать «список пожеланий» за «какую-то договоренность», которой «по факту не было».

«Переговоры в Стамбуле? Но там не было достигнуто ни одного результата. <…> Список пожеланий они пытаются выдать за какую-то договоренность, но по факту ее не было. Путин не отказался от своих требований. Он продолжает настаивать, чтобы Украина вывела свои войска из Донбасса. И ничего не изменилось. А для нас это совершенно неприемлемо. Поэтому никаких сдвигов в направлении переговоров нет», — заявил Мережко.

23 июня президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к проведению мирных переговоров на базе договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле и парафированы украинской делегацией. Президент Турции Тайип Эрдоган назвал положительным это заявление Путина.

В ноябре 2023 года глава украинской делегации на стамбульских переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия рассказал, что военные действия могли завершиться еще в 2022 году в результате переговоров в Стамбуле, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания соглашений с Россией.

Также в сентябре 2024 года экс-замгоссекретаря США Виктория Нуланд отметила, что Украина отказалась от стамбульских соглашений с Россией, так как Вашингтону и Лондону не понравились их условия. Кроме того, в начале 2023 года бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в срыве российско-украинских переговоров виноваты страны Запада «громить Путина, а не договариваться».

Ранее постпред Украины в ООН сделал заявление о переговорах с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 26 июня. Сделки с недвижимостью по биометрии, схема с «бензином без очереди» и необычные летние вакансии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!