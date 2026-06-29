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Политика

В Турции напомнили НАТО, кто виновен в срыве переговоров по Украине

Куртулмуш: переговоры РФ и Украины в Стамбуле сорвали страны, не желавшие мира
Сергей Карпухин/POOL/РИА «Новости»

Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш на открытии Саммита парламентов стран НАТО заявил, что переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной, которые проходили в 2022 году, сорвали лидеры, которые не хотели мира. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, представители Москвы и Киева тогла подписали черновики почти последней версии мирного соглашения.

«Тогда соглашение не было подписано на фоне имевшихся на тот момент обстоятельств и из-за ряда стран, не желавших мира», — заявил Куртулмуш.

Паралментарий добавил, что, по мнению Анкары, переговоры в 2022 году не были безрезультатными, так как именно тогда было пдписано «зерновое соглашение» и состоялись обмены пленными.

Президент России Владимир Путин в мае рассказал, что после достижения договоренностей с Украиной в Стамбуле в 2022 году и парафирования соглашения «один коллега» — президент Франции Эммануэль Макрон — позвонил и заявил, что Киев не может подписывать такие исторические документы «с пистолетом у виска». По словам Путина, после этого Россия отвела войска от Киева.

Ранее Шойгу сообщил, что Россия и Турция сделали все для реализации стамбульского соглашения

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