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Политика

В Грузии обвинили экс-премьера Британии в развале стамбульских договоренностей

Папуашвили: Борис Джонсон развалил соглашение Украины и РФ и спокойно гуляет
Matt Dunham/AP

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в 2022 году развалил мирную сделку между Украиной и Россией, а сегодня продолжает спокойно гулять и проводить конференции. Об этом заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Политик напомнил, что в 2022 году украинской делегацией руководил Давид Арахамия, председатель правящей фракции в парламенте республики. Он заявил, что для Украины были приемлемы условия соглашения, озвученные Россией. Представители Украины вернулись в Киев, туда же приехал британский премьер-министр и «развалил это соглашение», отметил Папуашвили.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что после достижения стамбульских договоренностей между Москвой и Киевом в 2022 году Джонсон прибыл на Украину и заявил властям страны, что соглашение с российской стороной подписывать нельзя, поскольку оно якобы является несправедливым.

Ранее Джонсон назвал «предательством Украины» одно действие Британии.

 
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