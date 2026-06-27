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Политика

На Украине рассказали, кто выберет переговорщика от ЕС

Вице-премьер Украины Качка: представителя ЕС на переговорах с РФ выберет Киев
Pavlo Bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Окончательное решение о том, кто именно будет представлять Европу на переговорах с Россией, останется за Украиной. Об этом в интервью «Общественному» заявил заместитель премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

По его словам, все «ключевые решения» на потенциальных переговорах будут приниматься с участием Украины.

«Есть четкая позиция, которую выразил председатель [Европейского Совета] в недавнем интервью, где он подчеркнул, что именно Украина будет решать, кто будет помогать в переговорах с Российской Федерацией. И это сказали государства-члены Европейского Союза. Сейчас идет активная работа внутри ЕС [по поддержке Украины в переговорах], и все новости, появляющиеся в публичном пространстве, — это отзвук этой работы», — отметил Качка.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сама решит, кто будет представлять Европу на переговорах с Россией.

22 июня министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что ЕС далеко продвинулся в согласовании целей и плана действий на возможных переговорах с Россией. При этом она подчеркнула, что время для переговоров Европы с Россией еще не наступило.

17 июня агентство Bloomberg писало о том, что глава Евросовета Антониу Кошта пытался наладить контакты с Москвой. Однако газета Politico сообщала, что его попытки вызвали негативную реакцию у правительств нескольких стран Европы.

24 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что разговоры о переговорах с Россией в Европе являются «позитивным сигналом». А глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ЕС придерживается абсолютной несерьезной и неадекватной позиции по поводу переговоров с Россией.

Ранее глава МИД Польши призвал Россию и Украину вести переговоры без посредников.

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