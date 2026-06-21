Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».

«Европа подумает о формате и предложит несколько возможностей, но Украина будет определять, кто станет переговорщиком от Европы. Это справедливо», — сказал глава Украины.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должен ли Брюссель поддерживать контакты с Москвой, а когда ему это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах Евросоюза.

21 июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Европу от диалога с Россией и роли нейтрального посредника в конфликте. По его словам, «в некоторых кругах существует надежда», что в текущей ситуации с Россией можно наладить диалог, однако на самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение.

Ранее Путин назвал бредом и враньем заявления политиков ЕС об угрозе нападения России.