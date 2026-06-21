Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский пообещал определить представителя Европы на переговорах с Россией

Зеленский: Украина сама решит, кто представит Европу на переговорах с Россией
Peter Dejong/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сам определит, кто представит Европу на возможных переговорах с Россией. Об этом сообщает газета «Известия».

«Европа подумает о формате и предложит несколько возможностей, но Украина будет определять, кто станет переговорщиком от Европы. Это справедливо», — сказал глава Украины.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должен ли Брюссель поддерживать контакты с Москвой, а когда ему это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах Евросоюза.

21 июня министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предостерег Европу от диалога с Россией и роли нейтрального посредника в конфликте. По его словам, «в некоторых кругах существует надежда», что в текущей ситуации с Россией можно наладить диалог, однако на самом деле же Европа должна сохранять стратегическое терпение.

Ранее Путин назвал бредом и враньем заявления политиков ЕС об угрозе нападения России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 21 июня. Крест на соглашениях Анкориджа, Крым без света и срок до 8 лет за подделку медсправки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!