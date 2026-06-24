В Кремле увидели позитивный сигнал из ЕС

Песков: разговоры в Европе о переговорах с РФ — это позитивный сигнал

Разговоры в Европе о переговорах с Россией — это позитивный сигнал. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

«Сначала нужно быть уверенными в том, что со стороны Европы есть желание вести диалог. Пока появились разговоры — это позитивный сигнал», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Отмечалось, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

После этого Евросоюз раскололся на два лагеря. The Washington Post писала, что ЕС пытается установить диалог с Москвой не потому, что у европейских политиков есть в этом необходимость, а из-за нежелания остаться за бортом переговорного процесса по Украине.

Позже Кошта заявил, что Евросоюз сейчас не является посредником в урегулировании украинского конфликта и не ставит перед собой подобной задачи.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.