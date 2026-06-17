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Политика

СМИ узнали о попытках главы Евросовета установить контакты с Россией

Bloomberg: глава Евросовета Кошта налаживает контакты с РФ перед переговорами
Johanna Geron/Reuters

Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается установить контакты с Москвой для будущих переговоров с Россией по Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, один из ключевых советников Кошты якобы провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ Владимиру Путину. При этом Bloomberg признает, что не располагает официальным подтверждением этих сведений ни со стороны Брюсселя, ни со стороны Москвы.

Отмечается, что, несмотря на желание Брюсселя наладить диалог с Россией, на саммите «Большой семерки» (G7) представители Франции, Германии и Великобритании призывали президента США Дональда Трампа усилить давление на Москву, чтобы вынудить ее пойти на уступки в переговорах по украинскому урегулированию.

Публикация появилась накануне саммита ЕС, где ожидается обсуждение вопроса о выборе представителя Евросоюза на переговорах с Россией. По данным СМИ, эта тема уже стала причиной разногласий внутри европейских институтов. Так, глава европейской дипломатии Кая Каллас считает, что именно она должна представлять ЕС на переговорах. Однако не все европейские столицы поддерживают ее кандидатуру.

30 мая портал The European Conservative писал, что Европа задумалась о возобновлении отношений с Россией. В материале отмечается, что вопрос не стоит в том, должен ли Брюссель поддерживать контакты с Москвой, а когда ему это предстоит. По словам автора, еще год назад это было политическим табу, а сегодня уже вовсю обсуждается на министерских встречах, среди дипломатов и в представительствах ЕС.

Ранее во Франции рассказали, что страны Европы ищут возможности возобновить диалог с Россией.

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