Лавров назвал неадекватными заявления лидеров ЕС по России

Лавров: позиция ЕС по переговорам с Россией по Украине несерьезна и неадекватна

Европейский союз придерживается абсолютной несерьезной и неадекватной позиции относительно переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения», передает РИА Новости.

Министр прокомментировал слова главы Евросовета Антониу Кошты о том, что Евросоюз сейчас ведет дискуссию не по поводу переговоров с Россией, а насчет способов давления на нее и поддержки Украины.

По словам Лаврова, Кошта таким образом в очередной раз сказал, что ЕС не может быть посредником, поскольку он целиком на стороне Киева, но за столом переговоров должен находиться.

Глава МИД РФ задался вопросом, что ЕС собирается обсуждать с такой позицией, будет ли это требование к России капитулировать.

«Это абсолютно несерьезно, это абсолютно неадекватно той реальной роли, которую Европа играет в мировых делах», — сказал Лавров.

Министр добавил, что все это свидетельствует о том, что неколониальный менталитет и амбиции вполне еще живы в Европе.

Накануне в ходе посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ Лавров заявил, что Европа становится главной угрозой для международного мира и безопасности.

Министр также отметил, что Европа буквально нагло «лезет» со своими оценками переговоров по урегулированию конфликта на Украине, «растаптывая» все «ростки здравого смысла», проявленные Соединенными Штатами.

Ранее Лавров поставил под сомнение умственное здоровье европейских политиков.