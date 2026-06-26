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Политика

Глава МИД Польши призвал Россию и Украину вести переговоры без посредников

Глава МИД Польши Сикорский: Россия и Украина должны вести переговоры напрямую
Алексей Даничев/РИА Новости

Россия и Украина должны вести переговоры напрямую, без посредничества третьих лиц. Об этом в интервью CBS News заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По его словам, переговоры должны вести президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, и другие страны им для этого не нужны.

«Лично я считаю, что лучше позволить России и Украине вести прямые переговоры. Они ведут переговоры об обмене телами солдат, военнопленных. И есть вопросы, по которым мы не хотим оказывать на них давление. <…> Мы считаем, что если Путин готов к прекращению огня, которое предложила Украина, или к мирному соглашению, он найдет способ связаться с Зеленским», — сказал он.

Сикорский подчеркнул, что европейцы не занимают нейтральную позицию в конфликте и поддерживают Украину.

4 июня президент России Владимир Путин отметил, что страны Европейского союза не могут быть посредником в переговорах с Украиной, так как содействуют Киеву. Тогда же Путин заявил, что завершение конфликта на Украине только при участии посредников возможно, но маловероятно. 5 июля российский лидер подчеркнул, что никогда не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако не хочет «переливать из пустого в порожнее».

Также 4 июля Зеленский написал письмо Путину, в котором предложил личную встречу. Путин отметил, что пока не видит в ней смысла. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву на переговоры с Путиным. Зеленский же сказал, что Украина «не играет в эти игры», и переговоры могут состояться в любой нейтральной стране.

Ранее глава МИД Польши придумал новый сценарий атаки России на НАТО.

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