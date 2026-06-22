Глава МИД Финляндии заявила о неготовности к переговорам с Россией

Время для начала переговоров с Россией еще не пришло, несмотря на продолжающиеся консультации европейских стран по этому вопросу. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью телерадиокомпании Yle.

По ее словам, европейские партнеры уже некоторое время обсуждают форматы будущего диалога с Москвой.

«Однако важно сначала договориться о наших целях и о том, как мы хотим двигаться дальше», — сказала Валтонен.

Она отметила, что сроки начала переговоров будут зависеть от развития ситуации на фронте, обстановки на Украине, а также от готовности России к мирному урегулированию.

Министр считает, что одной из площадок для обсуждения дальнейших шагов может стать саммит НАТО, который пройдет в июле в Анкаре.

Как отмечает Yle, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо также считает преждевременным начало переговоров с Россией.

12 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели. Также газета Corriere della Sera писала, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони может выдвинуть Стубба на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.

Ранее Зеленский захотел «заставить» Путина участвовать в переговорах.