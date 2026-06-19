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Политика

Ряд стран Евросоюза недовольны контактами с Россией

Politico: ряд европейских правительств недовольны контактами ЕС с Россией
Virginia Mayo/AP

Контакты руководства Евросоюза (ЕС) с Россией вызвали крайне негативную реакцию со стороны ряда европейских правительств. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с РФ для переговоров по Украине.

Ряд стран ЕС выступили против подобных переговоров. В частности, речь идет о реакции Латвии, Литвы и Эстонии. По данным издания, команда председателя Евросовета оповестила о контактах Германию, Францию, Великобританию и Еврокомиссию (ЕК).

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о необходимости определения одного представителя от Европы для переговоров с Россией по Украине.

Ранее Каллас назвала условие для начала переговоров о мире на Украине.

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