Стало известно, продвинулся ли ЕС в вопросе диалога с Россией

Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС далеко продвинулся в вопросе диалога с Россией

Евросоюз «далеко продвинулся» в согласовании целей и плана действий на возможных переговорах с Россией. Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Yle.

«Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этой работе», — сообщила министр.

Валтонен добавила, что на июльском саммите НАТО в Турции европейцы смогут обсудить начало диалога с Россией.

Также Валтонен отметила, что время для переговоров Европы с Россией еще не пришло, несмотря на консультации европейских стран по этому вопросу. Она сказала, что сроки начала переговоров будут зависеть от положения сторон на поле боя, обстановки на Украине и готовности Москвы к мирному урегулированию.

12 июня президент Финляндии Александр Стубб заявил о готовности начать диалог с Россией в ближайшие недели.

21 июня президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев сам определит представителя ЕС на переговорах с Россией.

17 июня агентство Bloomberg писало о попытках главы Евросовета Антониу Кошты наладить контакты с Москвой. Газета Politico сообщала, что действия Кошты вызвали негативную реакцию у правительств нескольких европейских стран.

Ранее СМИ сообщили о расколе в ЕС по вопросу переговоров с Россией.