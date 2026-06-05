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Политика

Ушаков пригласил Зеленского в Москву для разговора с Путиным

Ушаков: Зеленский может приехать в Москву для разговора с Путиным
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидер украинского государства Владимир Зеленский может посетить Москву, где его будут ждать для переговоров, пишет «Интерфакс».

«Если Зеленский хочет, пусть приезжает в Москву, и наш президент [Владимир Путин] в Москве будет готов с ним разговаривать», — сказал Ушаков.

Таким образом, Ушаков отреагировал на письмо Зеленского к Путину с предложением начать прямые переговоры. Помощник президента охарактеризовал документ как «несколько страниц хамства». Он добавил, что Россия уже давно выразила свою готовность к переговорам и ответила на вопрос о диалоге.

Накануне на официальном сайте президента Украины было размещено открытое письмо Владимира Зеленского, в котором он призвал Владимира Путина назначить дату для личной встречи. В качестве возможных локаций для переговоров Зеленский предложил Швейцарию, Турцию и арабские страны, которые традиционно выступают в роли площадок для обсуждения вопросов войны и мира.

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.

 
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