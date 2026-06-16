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Политика

Зеленский высказался о встрече с Путиным в Москве: «Украина не играет в эти игры»

Зеленский в очередной раз отказался встречаться с Путиным в Москве
Global Look Press/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве для урегулирования конфликта. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Зеленский заявил, что «Украина не играет в эти игры». По его словам, переговоры могут состояться в любой нейтральной стране.

«Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — предположил Зеленский.

Накануне Зеленский заявил, что предлагал президенту России Владимиру Путину провести встречу на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции, который стартовал 15 июня. По его словам, Соединенные Штаты согласились пригласить российского лидера на встречу и Киев якобы направил приглашение российской стороне, но не получил четкого ответа.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не получал официального приглашения от украинской стороны на саммит «Группы семи». Он подчеркнул, что официальных каналов между Киевом и Москвой нет.

Песков также напомнил, что «было сказано и повторено, что если Зеленский готов говорить серьезно — киевскому режиму известно о чем — он всегда может приехать в Москву, где его примут».

Ранее Зеленский захотел «заставить» Путина участвовать в переговорах.

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