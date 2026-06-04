Путин высказался о посреднической роли Европы в переговорах с Украиной

Путин: Европа не может быть посредником, поскольку напрямую содействует Украине

Страны Европейского союза (ЕС) не могут быть посредником в переговорах с Украиной, поскольку содействуют республике. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами мировых информагентств во время ПМЭФ, его слова передает RT.

«Каким посредником в переговорах могут быть страны ЕС, если они напрямую содействуют стране, с которой у нас вооруженный конфликт?» — сказал российский лидер.

29 мая Путин указал, что ЕС должен сам выбрать переговорщика для коммуникации с Россией. До этого он отмечал, что для Москвы предпочтительным кандидатом на эту позицию является бывший глава немецкого правительства Герхард Шредер. Однако в Европе это заявление восприняли как положительно, так и отрицательно.

20 мая лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Сара Вагенкнехт назвала предложение Путина выбрать Шредера в качестве представителя от Евросоюза на переговорах с Россией по Украине является «неплохой идеей».

Ранее Путин резко ответил на заявление госсекретаря США Рубио о конфликте на Украине.