Зеленский попросил Путина о личной встрече

Зеленский обратился к Путину с просьбой о личной встрече

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в открытом письме к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой определить дату личной встречи. Об этом он написал на официальном сайте.

«Украина предлагает закончить эту войну. Я предлагаю вам встречу», — написал глава украинского государства.

Он отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

В качестве предполагаемых мест встречи Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира».

По мнению президента Украины, в мирных переговорах участие должна принимать в первую очередь Европа, которая может повлиять на ситуацию, и США, способные определить конфигурацию новой архитектуры безопасности в европейской части мира.

Зеленский добавил, что на время переговоров Киев готов прекратить огонь полностью, назвав это «стандартной практикой» и хорошим стартом для ведения мирных переговоров между Россией и Украиной.

Ранее Захарова высмеяла отправку Зеленским письма Трампу.