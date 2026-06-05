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Политика

Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Путин сказал, что не отказывался от встречи с Зеленским
Reuters/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако не хочет «переливать из пустого в порожнее». Это заявление российский глава сделал в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Господин Зеленский просил о встрече. Я никогда не отказывался. Но, как у нас говорят из пустого в порожнее перекладывать... я знаю, проходил это, там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Мы занимались Минские соглашения формулировали. Потом выяснилось устами первых лиц ФРГ и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история», — сказал президент РФ.

Путин также сообщил, что недавно Зеленский попросил его о встрече через одного предпринимателя, имя которого не раскрывается. Однако, добавил глава российского государства, три недели назад представитель бизнес-кругов РФ приезжал в Киев и встречался с лидером Республики.

До этого президент России рассказал, что утром 5 июня «бегло посмотрел» письмо Зеленского.

Ранее военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину.

 
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