Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским

Путин сказал, что не отказывался от встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако не хочет «переливать из пустого в порожнее». Это заявление российский глава сделал в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Господин Зеленский просил о встрече. Я никогда не отказывался. Но, как у нас говорят из пустого в порожнее перекладывать... я знаю, проходил это, там ссылка, по-моему, есть на Минские соглашения. Мы занимались Минские соглашения формулировали. Потом выяснилось устами первых лиц ФРГ и Франции нам было заявлено, что это была просто пустая история», — сказал президент РФ.

Путин также сообщил, что недавно Зеленский попросил его о встрече через одного предпринимателя, имя которого не раскрывается. Однако, добавил глава российского государства, три недели назад представитель бизнес-кругов РФ приезжал в Киев и встречался с лидером Республики.

До этого президент России рассказал, что утром 5 июня «бегло посмотрел» письмо Зеленского.

Ранее военный эксперт призвал не верить словам Зеленского, изложенным в письме Путину.