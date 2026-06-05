«Пока не вижу смысла»: Путин высказался о встрече с Зеленским

Путин заявил, что пока не видит смысла во встрече с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «пока не видит смысла» во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пока не вижу смысла», — сказал Путин, отвечая на вопрос о том, встретится ли он с автором «открытого письма».

Накануне на сайте президента Украины было опубликовано открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. В качестве предполагаемых мест Зеленский выделил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира, которые «традиционно принимают лидеров для решения вопросов войны и мира». Украинский президент отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны».

По мнению посла по особым поручениям МИД России Константина Долгова, в письме ничего нового для России нет, а сам текст «хамский».

Ранее Путин заявил, что Песков «с утра подсунул» ему письмо Зеленского.