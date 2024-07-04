Путин оценил шансы на мир с Украиной через посредников

Завершение конфликта между Россией и Украиной только при участии посредников возможно, но маловероятно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане, передает «Интерфакс».

«Окончательно завершить конфликт с помощью посредников и только через них? Это мне представляется маловероятным», — отметил глава государства.

При этом российский лидер выразил сомнения в том, что тот или иной посредник будет наделен полномочиями подписывать бумагу об окончании конфликта между странами.

«Кто может дать полномочия посреднику такие, которые бы могли поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию?» — задался вопросом глава государства.

По версии Путина, такой представитель от определенного государства вряд ли сможет даже привести Москву и Киев к подписанию окончательного документа. Однако президент привел в пример главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его стремление навести мосты между двумя государствами еще в 2022 году.

«Такое посредничество, какое делал господин Эрдоган в ходе нашего переговорного процесса в Стамбуле. Вот это само по себе мы приветствуем», — заключил российский лидер.

В интервью агентству Bloomberg президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы посредниками между Россией и Украиной могли бы стать США и Китай.

Украина при поддержке западных стран в середине июня провела в Швейцарии саммит, целью которой было обозначено формулирование пунктов будущего соглашения об окончании конфликта. При этом на мероприятие не был приглашен представитель от России.

14 июня, незадолго до начала саммита, Путин прибыл в здание МИД России, где сформулировал свои принципы мирного урегулирования, при принятии которых Киев может рассчитывать на подписание договоренностей с Москвой.

Ранее Зеленский рассказал о том, пригласят ли Путина на следующий «саммит мира».