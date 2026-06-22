Эксперт рассказал, вернется ли Ормузский пролив к довоенному состоянию

Ситуация в Ормузском проливе навсегда изменится из-за войны с Ираном. Об этом Sky News заявил президент по глобальным вопросам и соруководитель Глобального института Goldman Sachs Джаред Коэн.

По его словам, нынешняя ситуация в Иране напоминает «небрежное перемирие» и дает «мало шансов» на прочный мир. Коэн отметил, Ормузский пролив больше не вернется к довоенному состоянию.

«Я считаю, что Ормузский пролив никогда не откроется так, как это было до войны. Под этим я подразумеваю, что иранцы обнаружили нечто более ценное, чем ядерное оружие, а именно односторонний контроль над проливом. В отличие от ядерной программы, здесь нельзя совершить нападение, и это нельзя игнорировать», — подчеркнул Коэн.

В ночь на 18 июня США и Иран согласовали временный меморандум о взаимопонимании, целью которого было прекращение боевых действий и начало 60-дневной разработки окончательного мирного соглашения. 20 июня Иран заявил, что снова закрывает Ормузский пролив из-за атак Израиля на Ливан.

21 июня в швейцарском Бюргенштоке прошел первый раунд переговоров США и Ирана. Затем стало известно, что стороны согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

Портал Axios со ссылкой на американского дипломата также писал, что, по мнению США, на переговорах в швейцарском Бюргенштоке удалось достичь прогресса по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что в Швейцарии США и Иран заложили прочную основу для согласования окончательных договоренностей о завершении конфликта.

Агентство ISNA сообщила, что переговоры по механизмам реализации меморандума между США и Ираном начнутся в Швейцарии 22 июня.

Ранее министр обороны ФРГ назвал ответственного за кризис с Ормузским проливом.