Новое требование: почему США и Иран отменили переговоры в Швейцарии

Запланированные на 19 июня в Швейцарии переговоры США и Ирана отменены, сообщили в швейцарском МИД. В Белом доме заявили, что американская делегация во главе с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом была готова вылететь, но «логистика» переговоров оказалась непредсказуемой. Источник CNN раскрыл, что встречу отменили из-за израильских ударов по Ливану. Иран потребовал от США гарантий прекращения боевых действий.

Переговоры США и Ирана, которые должны были пройти в Швейцарии 19 июня, отменены. Об этом сообщили в швейцарском министерстве иностранных дел.

«Переговоры США и Ирана, которые были запланированы на пятницу в Бюргенштоке, не состоятся», — приводит заявление Reuters.

Об отмене переговоров стало известно вскоре после того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался от участия в церемонии подписания меморандума о завершении конфликта с главой парламента Ирана Мохаммадом Галибафом .

Почему отменили переговоры?

Официально Иран пока не комментировал отмену переговоров. Но дипломатический источник сообщил CNN, что встреча «временно отложена в связи с израильскими ударами по Ливану» .

« Иранцы потребовали гарантий прекращения боевых действий в Ливане , как это предусмотрено подписанным соглашением», — сказал источник.

Ранее в Тегеране заявляли о готовности приступить к техническим консультациям. Однако, по данным агентства Tasnim, сначала иранская сторона хотела увидеть признаки выполнения США подписанного промежуточного соглашения .

В то же время спикер иранского парламента Галибаф заявил, что если США нарушат договор с Тегераном, то Исламская Республика даст Вашингтону «сокрушительный отпор».

« Однажды в войне они получили пощечину. И если захотят снова пойти тем же путем, то получат еще более сильную пощечину », — написал он в соцсети Х.

В Белом доме после отмены поездки сообщили, что Вэнс и американская делегация были готовы вылететь в Швейцарию, но «логистика таких переговоров никогда не была простой и предсказуемой» .

Накануне Джей Ди Вэнс в ходе пресс-конференции в Белом доме заявил, что действие американских санкций в отношении Ирана остается в силе .

«Санкции остаются в силе, кроме нефтяных санкций, о которых я говорил. Они перестали быть эффективными. Цель этих санкций состояла в том, чтобы снизить цену, которую Иран получает за баррель нефти», — сказал вице-президент США.

Он добавил, что Штаты не будут отменять другие санкции и размораживать средства Тегерана за рубежом, пока иранская сторона не выполнит свои обязательства.

Предварительный меморандум

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта, снятии блокады и восстановлении судоходства в Ормузском проливе . На нем поставили свои подписи президенты обеих стран Дональд Трамп и Масуд Пезешкиан.

Верховный лидер Ирана аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что первоначально был против меморандума, но позже разрешил Пезешкиану подписать его , получив заверения о защите национальных интересов.

«Несмотря на то, что я придерживался иного мнения, уважаемый президент Ирана в качестве председателя Высшего совета национальной безопасности, как и другие лица, взяли на себя ответственность и дали мне обещание защищать права Ирана и фронта сопротивления, в связи с чем дал разрешение [на заключение меморандума]», — говорится в его послании.

Хаменеи подчеркнул, что будущие переговоры не означают принятия любых чрезмерных требований США.

После этого Центральное командование США (CENTCOM) подтвердило снятие морской блокады иранских портов и судов. С подписанием документа началось 60-дневное перемирие, в течение которого стороны обязались продолжить переговоры о финальной сделке .

Секретные переговоры

Позднее телеканал CNN сообщил, что США и Иран работают над некими «секретными предложениями» по реализации подписанного меморандума, включая вопросы, связанные с будущим иранской ядерной программы.

При этом источники телеканала отметили, что до окончательного урегулирования конфликта «еще далеко».

Американская сторона, по данным CNN, обнародовала подписанный меморандум без одобрения Ирана , намереваясь урегулировать остальные вопросы в ходе переговоров. Подробности рабочих предложений пока держатся в тайне.

Представители администрации Трампа заявили, что им ничего не известно о «дополнительных соглашениях», но признали существование ряда необнародованных документов, включая письмо иранского правительства главе МАГАТЭ. Один из чиновников охарактеризовал эти материалы как рабочие документы, которые стороны намерены «формализовать» на следующем этапе.

Источники также заявили, что в «секретных» предложениях содержатся «более конкретные данные» о планах США в отношении иранской ядерной программы и других аспектов .

«Обсуждаются дальнейшие шаги, но окончательных соглашений, помимо меморандума о взаимопонимании, пока нет, и американская переговорная команда надеется достичь большего числа договоренностей на предстоящих переговорах», — сказала телеканалу пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэльс.