США заявили о прогрессе на переговорах по открытию Ормузского пролива

Axios: США и Иран продвинулись в переговорах о судоходстве в Ормузском проливе

США считают, что на переговорах в швейцарском Бюргенштоке удалось добиться прогресса по вопросу обеспечения судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на американского дипломата.

По его словам, представители США, Ирана и стран-посредников обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива, включая недавние заявления Тегерана о возможности его закрытия. Источник отметил, что американская сторона ясно обозначила свою позицию, подчеркнув необходимость сохранения полного и беспрепятственного судоходства через стратегически важный морской маршрут.

«Мы четко заявили, что хотим гарантировать, что он полностью открыт. Мы добились хорошего прогресса в этом направлении», — приводит издание слова американского дипломата.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

20 июня Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив из-за действий Израиля против Ливана.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.