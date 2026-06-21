Министр обороны ФРГ назвал ответственного за кризис с Ормузским проливом

Кризис с многомесячным перекрытием Ормузского пролива спровоцировал именно президент США Дональд Трамп, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, «пробку в бутылочное горлышко» пролива воткнул не Евросоюз, а Трамп.

«Мы же теперь заинтересованы в том, чтобы пролив снова открылся», — заявил министр.

Писториус подчеркнул, что странам ЕС необходима нормализация обстановки в Ормузском проливе. Это необходимо для обеспечения поставок энергоносителей и восстановления экономики.

До этого Трамп заявил, что в будущем США могут взять под контроль Ормузский пролив и взимать плату за его использование. Президент добавил, что также в подобной ситуации американская сторона будет забирать 20% нефти, которая проходит через пролив.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, но была отложена на два дня из-за новых ударов Израиля по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане.

20 июня Иран заявил, что закрывает Ормузский пролив из-за действий Израиля против Ливана.

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что меморандум, подписанный США и Ираном, в будущем ляжет в основу новых договоренностей.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.