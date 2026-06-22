Раскрыта дата начала переговоров по реализации меморандума США и Ирана

Переговоры на уровне экспертов по механизмам реализации меморандума между США и Ираном и созданию профильных комитетов начнутся в Швейцарии 22 июня. Об этом сообщает агентство ISNA.

Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади возглавит команду иранских экспертов на дальнейших переговорах с США по реализации меморандума.

Накануне в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана. По данным ТАСС, делегация Ирана на переговорах стремилась добиться выполнения пяти пунктов меморандума.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Несмотря на это, в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между США и Ираном для детальной проработки временного соглашения.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.