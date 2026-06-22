США и Иран согласовали дорожную карту для достижения соглашения

МИД Катара: между США и Ираном согласована дорожная карта сроком на 60 дней

Комитет, созданный в ходе переговоров делегаций США и Ирана в швейцарском Бюргенштоке, согласовал план по достижению соглашения. Об этом сообщает министерство иностранных дел Катара.

В совместном заявлении Катара и Пакистана говорится, что Комитет высокого уровня, который будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества, согласовал дорожную карту для достижения окончательного соглашения в течение 60 дней.

22 июня стало известно, что в Швейцарии при участии посредников завершился первый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном.

В этот же день сообщалось, что США заявили о прогрессе на переговорах по открытию Ормузского пролива.

Ранее Иран назвал меморандум с США историческим.