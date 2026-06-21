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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Швейцарии началась встреча Ирана, США и Катара

Иран, США и Катар обсуждают ситуацию в Ливане и замороженные активы
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

В Швейцарии началась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, они обсуждают прекращение огня в Ливане и разморозку активов Тегерана. Об этом сообщило гостелерадио исламской республики, передает ТАСС.

Делегация Ирана на переговорах стремится добиться выполнения пяти пунктов меморандума. Остальные три пункта не приводятся.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Несмотря на это, в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между США и Ираном для детальной проработки временного соглашения. Делегацию США возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс, в ее состав также вошли Джаред Кушнер и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Делегация Ирана представлена спикером парламента Мохаммадом Багером Галибафом и главой МИД Аббасом Аракчи. Также на встрече присутствуют руководители Центробанка и национальной нефтяной компании Ирана.

Ранее в Иран прибыл первый после снятия блокады США контейнеровоз.

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