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Общество

Иран закрыл Ормуз

В Иране заявили о закрытии Ормузского пролива из-за агрессии Израиля
Reuters

Иран закрывает Ормузский пролив из-за продолжающейся агрессии Израиля против Ливана, передает Mehr со ссылкой на центральный штаб ВС Исламской Республики «Хатам аль-Анбия».

В заявлении говорится, что это первый шаг Ирана.

«В случае продолжения агрессии будут спланированы и предприняты следующие шаги, чтобы заставить противника выполнить свои обязательства», — подчеркнули в штабе.

На этой неделе США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает в том числе восстановление судоходства через Ормуз и снятие морской блокады иранских портов со стороны США.

После подписания меморандума 25 судов прошли через Ормузский пролив. Однако вскоре после этого ливанское шиитское движение «Хезболла» атаковало израильских военных, которые ночью продвигались к району недалеко от Набатии на юге Ливана.

Ранее США и Иран отменили переговоры в Швейцарии.

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