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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Вэнс оценил переговоры между США и Ираном

Вэнс: США и Иран заложили фундамент окончательных договоренностей
acquelyn Martin/Pool/Reuters

США и Иран на переговорах в Швейцарии заложили прочную основу для согласования окончательной договоренности о завершении конфликта. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, передает РИА Новости.

«Мы заложили очень хорошую основу для успешной итоговой сделки. Заключительная сделка — это дом. Мы заложили фундамент. Мы не построили дом, но мы заложили хороший фундамент», — сказал он.

Накануне в Швейцарии состоялась трехсторонняя встреча представителей Ирана, США и Катара, на которой обсуждалось прекращение огня в Ливане и разморозка активов Тегерана.

В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Очная встреча делегаций стран в Швейцарии была запланирована на следующий день, однако за несколько часов до нее Израиль нанес новые удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане, после чего Тегеран отменил переговоры.

Несмотря на это, в воскресенье в швейцарском Бюргенштоке начались технические переговоры между США и Ираном для детальной проработки временного соглашения.

Ранее Путин оценил подписанный меморандум США и Ирана.

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