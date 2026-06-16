Европейцы испугались намерения Трампа вернуться к переговорам по Украине

Европейские союзники Украины опасаются, что президент США Дональд Трамп может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить европейцев «в стороне» и сорвать их стратегию по оказанию «максимального давления» на Россию. Об этом сообщает Politico.

Издание пишет, что слова Трампа о намерении вернуться к урегулированию украинского кризиса «не внушают оптимизма» спонсорам Украины в Европе. Ведь американский президент может не разделять точку зрения Европы на то, как должны проходить переговоры, или «даже не хотеть видеть европейцев за столом переговоров».

«За кулисами европейские чиновники опасаются, что президент США, освободившись от необходимости ежедневно заниматься иранским кризисом, может попытаться вернуть контроль над мирными переговорами по Украине, оставить их в стороне и сорвать их стратегию оказания максимального давления на Россию и полной поддержки Украины», — пишет СМИ.

Один из дипломатов ЕС отметил, что отвлечение Трампа от урегулирования украинского конфликта «не обязательно было плохим явлением».

Высокопоставленные европейские чиновники рассказали, что лидеры ЕС хотят выстроить вместе с США «общую линию переговоров» с Россией. Однако случившийся 14 июня разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным дал европейцам «повод для беспокойства». Также их опасения усилили заявления о скором приезде в Москву спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

15 июня Трамп заявил, что США займутся урегулированием конфликта на Украине после завершения войны с Ираном.

14 июня Трамп пообщался по телефону Путиным. В ходе беседы российский лидер заявил, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят критическую для Киева ситуацию в зоне СВО. По словам помощника Путина по международным делам Юрия Ушакова, Трамп рассказал о том, что в случае окончания конфликта откроются новые перспективы в отношениях Вашингтона и Москвы.

14 июня Трамп поговорил и с президентом Украины Владимиром Зеленским. 15 июня Зеленский рассказал, что обсудил с американским лидером возможную трехстороннюю встречу с Путиным.

Также 15 июня глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Европа пытается убедить Трампа не следовать договоренностям, достигнутым между Москвой и Вашингтоном в Анкоридже.

Ранее Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине.