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Политика

Ушаков анонсировал новый визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Ушаков: Уиткофф и Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер в ближайшее время вновь приедут в Россию. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Согласовано, что специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые сейчас самым плотным образом занимаются иранскими делами, в ближайшее время вновь приедут в Россию», — уточнил он.

14 июня Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президент России поздравил главу Белого дома с 80-летием. Ушаков отметил, что беседа двух лидеров носила дружеский и открытый характер и продолжалась ровно 55 минут. В ходе разговора поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений глав государств.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США слишком запустили двусторонние отношения. По его словам, американская сторона не желает обсуждать ничего, кроме конфликта на Украине, до тех пор, пока не произойдет самоурегулирование. Песков назвал этот подход неверным и призвал развивать двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном.

Ранее Мерц рассказал, кто должен участвовать в переговорах по Украине.

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