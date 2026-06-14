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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп рассказал Путину о сделке с Ираном

Ушаков: Трамп выступил за прекращение боевых действий на Украине
Global Look Press/РИА Новости

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора обсудили двусторонние отношения России и США и международную ситуацию, заявил на брифинге помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

По его словам, дружеская и открытая по характеру беседа политиков продолжалась около часа. В ходе нее американский лидер вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине. Трамп отметил, что в случае окончания конфликта откроются новые перспективы отношений Вашингтона и Москвы.

Путин подтвердил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве, сказал Ушаков.

По поводу конфликта на Ближнем Востоке Трамп сообщил Путину, что сделка США и Ирана близка и может быть обнародована в воскресенье, 14 июня. В беседе президент РФ также поздравил коллегу с днем рождения. Его слова были неформальными и отражали отражали характер личных отношений с президентом США.

До этого Зеленский поздравил Трампа с юбилеем. Кроме того, политики обсудили дальнейшие переговоры и другие вопросы.

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