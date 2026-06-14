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Политика

Зеленский поздравил Трампа с юбилеем

«Страна.ua»: Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Украинский и американский президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор, пишет «Страна.ua».

По данным украинских СМИ, лидер республики поздравил коллегу с днем рождения. Кроме того, политики обсудили дальнейшие переговоры и другие вопросы.

До этого в Кремле пообещали рассказать, если президент РФ Владимир Путин решит поздравить американского коллегу с днем рождения.

14 июня Трампу исполнилось 80 лет. Будущий политик родился в Нью-Йорке в многодетной семье строительного девелопера Фредерика Трампа. После школы он изучал бизнес в Уортонской школе финансов при Пенсильванском университете.

С начала 1970-х годов Трамп активно участвовал в застройке современного Манхэттена. В середине 2000-х он стал ведущим реалити-шоу The Apprentice на канале NBC. Миллиардер также неоднократно появлялся в эпизодических ролях в кино («Один дома 2», «Образцовый самец») и был совладельцем конкурсов «Мисс Вселенная». Так, в 2013 году он участвовал в проведении этого конкурса в Москве.

Политик стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент, и вторым главой Белого дома, занявшим пост с перерывом в один срок. В 2023 году Трампа формально арестовали в суде Нью-Йорка по делу о выплате денег порнозвезде Сторми Дэниэлс. Он был признан виновным в фальсификации деловой документации, однако в 2025 году суд вынес ему приговор без заключения или штрафа.

13 июля 2024 года во время митинга в поддержку переизбрания Трампа на новый срок в Пенсильвании на него было совершено покушение. В результате миллиардер был ранен в ухо. Всего действующий лидер США пережил три покушения, последнее из которых произошло весной этого года.

Ранее «Газета.Ru» вспомнила самые скандальные истории вокруг денег Трампа.

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