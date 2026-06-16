Лавров назвал первый этап прекращения конфликта на Украине

Реализация договоренностей, которые были достигнуты лидерами России и Соединенных Штатов во время встречи в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым, предложил понаблюдать за тем, какие конкретно шаги предпримет Вашингтон. Он подчеркнул, что российская сторона до сих пор рассчитывает, что договоренность президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, достигнутая 15 августа 2025 года на Аляске в Анкоридже, будет выполнена. Тем более, напомнил Лавров, ключевые компоненты этой договоренности были предложены американской стороной и Трампом и приняты Путиным.

Глава российского МИД отметил, что реализация договоренностей в Анкоридже стала бы важнейшим и первым этапом прекращения конфликта на Украине и позволила бы начать согласование многих других деталей, которых не мало.

8 июня Лавров заявил, что Соединенные Штаты, к сожалению, не проявляют интереса по возвращению к пониманиям, которые были достигнуты на саммите в Анкоридже.

Ранее замглавы МИД пояснил, что Россия подразумевает под «духом Анкориджа».