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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп пообещал заняться Украиной после завершения войны с Ираном

Трамп: США займутся Украиной после урегулирования конфликта с Ираном
Evan Vucci/Reuters

США займутся вопросом урегулирования конфликта на Украине после завершения войны с Ираном. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Теперь, когда с [конфликтом с Ираном] покончено, мы собираемся сосредоточиться на [Украине], посмотрим, сможем ли мы это сделать», — сказал американский лидер.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран планируют 19 июня заключить официальную сделку заключат сделку о завершении конфликта. Это подтвердили в Вашингтоне.

Агентство Reuters писало, что проект договора между странами включает в себя возобновление работы Ормузского пролива, отмену нефтяных санкций против Ирана, снятие американской блокады иранских портов и так далее. Также Тегеран будет обязан не производить и не приобретать ядерное оружие. Работу над окончательным мирным договором планируется вести в течение 60 дней.

Ранее Лукашенко сравнил украинский и иранский конфликты.

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