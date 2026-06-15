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Армия

Путин сообщил Трампу о критическом положении ВСУ в зоне СВО

Путин: удары по гражданской инфраструктуре России не выведут Украину из кризиса
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что попытки Украины наносить удары по мирной инфраструктуре в РФ не изменят критическую для Киева ситуацию в зоне СВО. Подробности беседы двух лидеров РИА Новости сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Помощник российского лидера также добавил, что европейские страны и президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» попытаются представить ситуацию «с точностью наоборот» и предложат идеи, которые, по его словам, будут лишь затягивать конфликт.

Накануне Ушаков сообщил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора обсудили двусторонние отношения России и США, а также международную ситуацию. В беседе президент РФ также поздравил коллегу с днем рождения. По словам помощника президента, поздравление было неформальным и отражало характер личных отношений российского и американского лидеров.

Ранее ВСУ нанесли массированный удар дронами по России.

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