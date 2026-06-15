Зеленский и Трамп обсудили трехстороннюю встречу с Путиным

Зеленский: я обсудил с Трампом возможную трехстороннюю встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом возможную трехстороннюю встречу с лидером России Владимиром Путиным.

«Вчера мы обсудили с президентом Трампом, что такую встречу можно было бы организовать в США в формате, в котором Путину было бы значительно сложнее отказать по крайней мере президенту Трампу», — написал глава украинского государства.

По его словам, если российская сторона «откажется и от этого формата, потребуется дополнительное давление».

Днем 15 июня Зеленский, выступая в Киево-Печерской лавре в Киеве, говорил, что предлагал Путину провести встречу на саммите «Большой семерки» (G7) во Франции, который стартовал сегодня. По его словам, Соединенные Штаты согласились пригласить Путина на встречу в рамках саммита.

По информации агентства Reuters, Киев направил приглашение на встречу российской стороне, но не получил четкого ответа.

5 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может посетить Москву, где его будут ждать для переговоров. Так он отреагировал на письмо украинского лидера к Путину с предложением начать прямые переговоры.

Ранее Трамп заявил, что ненависть между Путиным и Зеленским «достигла апогея».