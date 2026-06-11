В США заявили о ловушке для Трампа в Иране

Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа о продолжении ударов по Ирану показывают, что американский лидер по-прежнему находится в ловушке, созданной его собственными решениями. Об этом написал аналитик Стивен Коллинсон в статье для CNN.

«Противоречивые заявления показывают, что Трамп по-прежнему находится в ловушке, созданной его собственными решениями. Для того чтобы существенно изменить стратегическое положение, президенту, возможно, потребуется отдать приказ о более интенсивных и продолжительных военных действиях. Это почти наверняка спровоцирует ответную реакцию Ирана, которая вновь втянет в конфликт союзников США в Персидском заливе и усугубит глобальный энергетический кризис, подрывающий рейтинг одобрения Трампа», — отметил Коллинсон.

По словам автора, новые удары США по Ирану могут как изменить ход событий, так и «продлить ситуацию, которая поставила Трампа в тупик». И в таком случае Трампа «снова спросят», почему он «так привержен подходу, который постоянно терпит неудачу».

«Когда Трамп решает применить больше силы, он увеличивает риск того, что конфликт, тлеющий на грани эскалации, выйдет из-под его контроля. <…> Чиновники также рискуют скатиться в знакомую пропасть недопонимания, когда действия, которые кажутся логичными и соразмерными в Вашингтоне, не воспринимаются таковыми противниками США на Ближнем Востоке», — написал журналист.

Коллинсон отметил, что Тегеран на переговорах не согласился с условиями США, так как считает, что «все козыри в его руках», а блокировка Ормузского пролива позволяет Исламской республике находиться «в доминирующем дипломатическом положении». Также для Ирана нет никаких признаков того, что «критическая точка неминуема». При этом если Трамп не изменит восприятие Ираном мощи США, то, возможно, Вашингтону так и не удастся заставить Тегеран согласиться на сделку, уверен автор.

9 июня США нанесли удары по Ирану после того, как американский вертолет AH-64 Apache упал в районе Ормузского пролива. Иран в ответ атаковал силы пятого флота США в Бахрейне. 10 июня Трамп заявил, что Тегеран затянул с переговорами и теперь ему придется «заплатить за это цену».

Также американский президент сообщил, что США собираются нанести масштабные удары по Ирану, и пообещал разбомбить страну «к чертовой матери», если Исламская республика не согласится на сделку с Вашингтоном. Кроме того, и глава Пентагона Пит Хегсет анонсировал «мощные и четкие» удары по Ирану.

Ранее в США рассказали, почему Трампу сложно решить «иранский вопрос».