Шеф Пентагон пообещал сегодня нанести «мощные и четкие» удары по Ирану

Хегсет: США сегодня нанесут по Ирану мощные и четкие удары

Вооруженные силы США уже сегодня нанесут по Ирану «мощные и четкие» удары. Об этом заявил журналистам шеф Пентагона Пит Хегсет, пишет ТАСС.

«Удары сегодня будут мощными и четкими», — сказал он.

10 июня президент США Дональд Трамп анонсировал удары по Ирану. Он пообещал, что американские военные собираются атаковать Исламскую Республику «очень сильно». Глава Белого дома отметил, что накануне армия США сильно ударила по Ирану, и сегодня снова атакуют страну.

В этот же день Трамп заявил, что иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену». По словам американского лидера, Тегерану могли представить «прекрасные для них» условия в рамках соглашения.

В ночь на 10 июня ВС США нанесли удары по Ирану после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Трамп заявлял, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.