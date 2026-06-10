США начали наносить удары по Ирану в ответ на уничтожение своего вертолета

CENTCOM: ВС США наносят удары по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache

Американские военные начали наносить удары по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X.

Уточняется, что это стало ответом на уничтожение американского армейского вертолета Apache.

«Данная операция является соразмерным ответом на неоправданную агрессию со стороны Ирана», — заявили в CENTCOM.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения на тот момент не были установлены. По его словам, следователи выясняли, сбила ли вертолет Исламская Республика или авария произошла из-за технической неисправности.

Позднее американский президент заявил, что Вашингтон обязан ответить на якобы нападение Ирана на вертолет AH-64 Apache над Ормузским проливом. Глава Белого дома отметил: оба пилота, находившиеся в боевой машине, не пострадали.

Ранее в Израиле сообщили о готовности нанести новый удар по Ирану.