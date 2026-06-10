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Политика

Трамп анонсировал масштабные атаки на Иран

Трамп предупредил, что США собираются начать масштабные атаки на Иран

США собираются проводить масштабные атаки по Ирану. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«Мы собираемся атаковать их, атаковать очень сильно. Мы возобновим бомбардировки», — сказал глава Белого дома.

По его словам, накануне американские военные сильно ударили по Исламской Республике, и сегодня они снова атакуют ее.

10 июня Трамп заявил, что иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену». По словам американского лидера, Тегерану могли представить «прекрасные для них» условия в рамках соглашения.

Однако еще накануне Трамп говорил, что США и Иран могут достичь соглашения об урегулировании конфликта за два-три дня. Политик утверждал, что между сторонами нет никаких противоречий.

В ночь на 10 июня Вооруженные силы США нанесли удары по Ирану после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Трамп заявлял, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее.

Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

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