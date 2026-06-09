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Армия

Американский вертолет рухнул в районе Ормузского пролива

NYT: боевой вертолет ВС США упал недалеко от Ормузского пролива
U.S. Army

Американский боевой вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива, экипаж выжил. Об этом сообщает New York Times (NYT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из собеседников издания на условиях анонимности заявил, что причины крушения пока не установлены. По его словам, следователи выясняют, был ли вертолет сбит иранскими силами или авария произошла из-за технической неисправности.

AH-64 Apache считается основным ударным вертолетом армии США и ряда стран НАТО. Его используют для поражения бронетехники, поддержки наземных подразделений и подавления средств противовоздушной обороны. Вертолет оснащен бронированием, управляемыми ракетами, 30-мм автоматической пушкой и нашлемными системами целеуказания для экипажа.

7 июня президент США сообщил, что Вашингтон и Тегеран очень близки к сделке. Глава государства утверждал, что сторонам осталось решить пару вопросов, которые даже не кажутся существенными. Однако поздно вечером того же дня Иран впервые после вступления в силу режима прекращения огня 8 апреля несколько раз выпустил ракеты по Израилю.

Ранее президент США назвал сроки «полной победы» над Ираном.

 
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