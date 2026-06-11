Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери»

Трамп: США разбомбят Иран, если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном

США разбомбят Иран в ночь на 12 июня, если Тегеран не согласится заключить сделку с Вашингтоном. Об этом заявил президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News.

«Мы разбомбим их к чертовой матери завтрашней ночью», — сказал он.

По данным издания Axios, Трамп заявил сотрудникам своей администрации, что Тегеран в ходе переговоров играет с Соединенными Штатами «как с сосунками».

В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Иранские военные предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано, а приближение судов к проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

Также власти Ирана пригрозили Вашингтону ударами по целям, представляющим интересы США в ближневосточном регионе.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.