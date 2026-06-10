Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

«Придется заплатить»: Трамп пригрозил Ирану из-за затягивания переговоров

Трамп: Иран долго тянул с переговорами о сделке и теперь заплатит за это цену
Kylie Cooper/Reuters

Иранские власти затянули с переговорами об урегулировании конфликта с США и теперь им придется «заплатить за это цену». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«У них ушло слишком много времени на обсуждение сделки, которая была бы прекрасной для них; теперь им придется заплатить цену!» — написал глава Белого дома.

Однако еще накануне Трамп заявлял, что США и Иран могут достичь соглашения об урегулировании конфликта за два-три дня. Американский лидер утверждал, что между сторонами нет никаких противоречий.

Трампа поддержал вице-президент США Джей Ди Вэнс. В этот же день он заявил, что американо-иранская сделка может быть заключена на следующей неделе или в ближайшие месяцы.

До этого телеканал CNN подсчитал, что президент США 37 раз заявлял о том, что близок к заключению сделки с Ираном. По мнению журналистов, есть три причины, почему американский лидер так часто говорит об этом: потому что заблуждается; пытается успокоить финансовые рынки; или считает, что сможет воплотить это в жизнь. Тем не менее в CNN призвали больше не относиться к его заявлениям о скорой мирной сделке серьезно.

Ранее Вэнс высказался о влиянии Израиля на сделку США и Ирана.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!