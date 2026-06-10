Стало известно, по каким объектам США нанес удар Иран

Иран в ответ на американские атаки нанес удары по силам 5-го флота ВМС США в Бахрейне. Об этом сообщает Fars со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В публикации отмечается, что удар беспилотниками был нанесен в ответ на несколько атак США по объектам в Джаске, Кешме и Сирике, в результате которых была повреждена телекоммуникационная вышка и уничтожены два водных резервуара.

До этого журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин на своей странице в соцсети X сообщила, что американские военные наносят удары по системам противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационным установкам Ирана.

Незадолго до этого Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о начале ударов по Исламской Республике. По словам военных, это является ответом на уничтожение американского вертолета Apache в районе Ормузского пролива.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения на тот момент не были установлены. По его словам, следователи выясняли, сбила ли вертолет Исламская Республика или авария произошла из-за технической неисправности.

Ранее в Израиле сообщили о готовности нанести новый удар по Ирану.