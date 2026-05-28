Глава МИД Норвегии отказал Европе в роли посредника по Украине

Глава МИД Норвегии: Европа не может быть посредником между Россией и Украиной
Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Европа не может быть посредником в мирных переговорах России и Украины. Его слова приводит газета The Telegraph.

Министр утверждает, что континент должен играть другую роль. Европа не может одновременно быть союзником Киева и посредником в урегулировании, отметил глава МИД Норвегии.

«Можно представить себе две разные роли. Одна – это голос Европы в этих переговорах, это хорошая идея. Другая – это роль альтернативного посредника, и я считаю, что это не такая уж хорошая идея. Быть сторонником Украины – это хорошая и героическая роль. Посредник также может быть героем, но это другая роль. Это как адвокат и судья. В судье нет ничего плохого, но он не может одновременно быть адвокатом одной из сторон», – порассуждал Эйде.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что президент России Владимир Путин должен согласиться на безоговорочное прекращение огня, чтобы мирные переговоры по Украине состоялись. По ее словам, «прежде всего» необходимо прекратить конфликт. Россия должна остановить авиаудары и «согласиться на безоговорочное прекращение огня», утверждает Каллас.

Ранее глава МИД Эстонии назвал ключевые принципы в переговорах с Россией.

 
