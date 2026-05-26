Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Раскрыты имена трех новых кандидатов для диалога Европы с Россией

Politico: переговорщиком с РФ от лица ЕС может стать Кошта, Ниинисте или Юнкер
Petros Giannakouris/AP

В Евросоюзе обсуждают трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией. Об этом стало известно изданию Politico.

В публикации говорится, что в роли переговорщика могут выступить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

По данным Politico, сторонники Украины в ЕС при этом сомневаются в целесообразности назначения переговорщика от Европы, считая, что это может подорвать усилия по оказанию давления на РФ посредством санкций.

18 мая Politico перечислило имена трех других кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В их числе бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Уже известно, что Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Европы. По ее словам, вопрос урегулирования конфликта на Украине должен решаться действующими главами государств и правительств. В свою очередь Стубб заявил, что готов стать представителем ЕС на мирных переговорах с РФ.

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.

 
Теперь вы знаете
Допуск к вождению автомобиля в России станет поэтапным. Как может работать новая система
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!