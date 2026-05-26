Раскрыты имена трех новых кандидатов для диалога Европы с Россией

Politico: переговорщиком с РФ от лица ЕС может стать Кошта, Ниинисте или Юнкер

В Евросоюзе обсуждают трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией. Об этом стало известно изданию Politico.

В публикации говорится, что в роли переговорщика могут выступить глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

По данным Politico, сторонники Украины в ЕС при этом сомневаются в целесообразности назначения переговорщика от Европы, считая, что это может подорвать усилия по оказанию давления на РФ посредством санкций.

18 мая Politico перечислило имена трех других кандидатов, которые могли бы претендовать на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В их числе бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Уже известно, что Меркель отказалась быть посредником в переговорах России и Европы. По ее словам, вопрос урегулирования конфликта на Украине должен решаться действующими главами государств и правительств. В свою очередь Стубб заявил, что готов стать представителем ЕС на мирных переговорах с РФ.

Ранее в Европе отказали Каллас в должности переговорщика с Россией.