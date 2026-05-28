В Кремле рассказали, предлагали в ЕС переговоры после выбора переговорщиков

Песков: Евросоюз не выходил на Россию с предложением переговоров

Страны Европейского союза не выходили к России с предложением о переговорах. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, не выходили», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

26 мая издание Politico раскрыло имена трех новых кандидатов на роль переговорщика с Россией от лица Европы. В публикации говорится, что на эту рассматриваются глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте, а также бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Отмечается, что главы МИД стран ЕС планируют обсудить возможность прямого диалога с Россией на неформальной встрече на этой неделе.

28 мая заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас заявила, что Евросоюз хочет потребовать от России ограничения вооруженных сил в случае начала мирных переговоров по Украине.

Ранее Песков объяснил, почему переговоры с Европой неизбежны.