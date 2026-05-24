Профессор Сакс: Европа вспомнила о переговорах с Россией в шаге от катастрофы

Воинственная риторика в отношении России вышла из-под контроля и приблизила Европу к катастрофе. Такое мнение высказал профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Но некоторые ответственные люди там поняли, что ситуация не просто близка к критической точке, а все дошло до той стадии, когда европейцы потеряли всякий самоконтроль», — сказал Сакс.

По его словам, такой сценарий может привести к катастрофическому для всей Европы «взрыву». Подобное развитие событий демонстрирует провал прежней стратегии игнорирования России, вынуждая европейские элиты искать выход из тупика с помощью дипломатии, считает профессор.

Он допустил, что из-за этого возникают идеи о назначении переговорщика с российской стороной. При этом Москве есть что сказать, «чтобы помочь освежить память европейцев о том, как мы вообще приблизились к этой колоссальной катастрофе», констатировал Сакс.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что предпочитает видеть в роли переговорщика со стороны Европы экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера.

Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла эту кандидатуру, отметив, что он якобы являлся «высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний», а нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц и вовсе заявил, что Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с Россией.

Ранее в России заметили общий тренд Европы на переговоры с Москвой.