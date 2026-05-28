Каллас: ЕС никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине
Евросоюз не будет беспристрастным посредником в украинском конфликте и продолжит поддерживать Киев. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС, пишет ТАСС.

«Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», — сказала она.

По ее словам, Брюссель намерен продвигать на переговорах с Россией ряд принципиальных требований. Среди них — отказ от признания новых регионов РФ, требования о сокращении российских Вооруженных сил, выплате компенсаций Украине и привлечении к ответственности за «агрессивные действия». Кроме того, ЕС будет настаивать на согласии Москвы сотрудничать с Международным уголовным судом, а также на выводе российских войск из сопредельных с Россией стран.

До этого Каллас заявила, что Европа намерена требовать от Москвы таких же уступок, каких Москва требует от Киева.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и странам Европы так или иначе придется начать переговоры, поскольку обсуждение архитектуры безопасности без европейцев невозможно. Песков добавил, что президент России Владимир Путин открыт к этим переговорам. Однако действия европейцев по-прежнему направлены на то, чтобы дальше давить на украинцев, чтобы те воевали и ни с кем не договаривались, заявил пресс-секретарь.

Ранее Захарова ответила строчкой из советской песни на требования Каллас к России.

 
